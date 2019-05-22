"Покорившего" Эйфелеву башню выходца из России отправили к психиатру

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"Покорившего" Эйфелеву башню выходца из России отправили к психиатру

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Фото © Twitter / simplyirfan

20 мая одетый в чёрное мужчина влез на парижскую достопримечательность и на протяжении нескольких часов стоял под третьим и последним ярусами башни.

Просидевший шесть часов на Эйфелевой башне выходец из России был отправлен в психиатрический лазарет префектуры полиции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, после допроса у полицейских мужчину отправили в психиатрическую клинику в Париже из-за обнаруженных у него "суицидальных наклонностей".

Кроме того, против него также было начато расследование за "незаконное проникновение на территорию культурного объекта", которое карается административным штрафом.

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