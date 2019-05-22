СМИ: Во Франции скончался изобретатель салонной укладки волос

Патрик Алес работал с такими известными женщинами, как Катрин Денёв и Жаклин Кеннеди.

В возрасте 88 лет во Франции скончался парикмахер и изобретатель парикмахерской укладки волос Патрик Алес. Об этом во вторник, 21 мая, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на его близких.

— Он создавал величайшие образы и был пионером в создании инновационной концепции по уходу за волосами с помощью средств растительного происхождения, — рассказали изданию.

В 1964 году Патрик Алес изобрёл ныне всем известную процедуру укладки с помощью фена: расчёсывание влажных волос с их одновременной сушкой.

Алеса считали одним из самых знаменитых современных парикмахеров. Кроме того, он был основателем косметической компании Ales Groupe и работал с такими известными женщинами, как Катрин Денёв и Жаклин Кеннеди.