Савченко рассказала о моменте "страха и отчаяния в глазах украинских политиков"

Депутат назвала это хорошим показателем, поскольку это свидетельствует о том, что депутаты остаются людьми.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne поделилась моментом, когда "видела в глазах украинских политиков страх и отчаяние".

— Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться, — рассказала она.

По словам Савченко, год жизни в тюрьме "стоил того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными".

Напомним, в 2018 году Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта и госпереворота на Украине. В апреле 2019 суд освободил Савченко из-под стражи, и она вернулась к работе в Раде.