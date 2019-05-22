Савченко рассказала о моменте "страха и отчаяния в глазах украинских политиков"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne поделилась моментом, когда "видела в глазах украинских политиков страх и отчаяние".
— Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег. Я поняла, что это хорошо. Значит, они люди и умеют бояться, — рассказала она.
По словам Савченко, год жизни в тюрьме "стоил того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными".
Напомним, в 2018 году Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта и госпереворота на Украине. В апреле 2019 суд освободил Савченко из-под стражи, и она вернулась к работе в Раде.
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