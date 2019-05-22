МИД РФ: Новыми санкциями США мстят России за Сирию

Новый пакет антироссийских санкций, принятый накануне властями США, является не чем иным, как местью за помощь со стороны российских военных в укреплении воздушной обороны Сирии. Об этом говорится в распространённом комментарии МИД РФ.

В ведомстве отметили, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, который запрещает военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, хотя Москва не имеет никакого к этому отношения.

— В реальности речь явно идёт о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнёры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права, — говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что в похожем ключе несколько дней назад были введены ограничения против спецотряда быстрого реагирования "Терек", что явно не способствует борьбе с терроризмом и также выставляет США в "неприглядном свете".

При этом подчёркивается, что Россия будет продолжать "решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору".