Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

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Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

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Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

В одном из частных домов города Кольчугино Владимирской области заблокированы боевики, планировавшие теракт. Проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

На территории города Кольчугино Владимирской области введён правовой режим КТО. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка, — говорится в сообщении.

Информация о ходе операции не уточняется.

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