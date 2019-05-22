Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

В одном из частных домов города Кольчугино Владимирской области заблокированы боевики, планировавшие теракт. Проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
— На территории города Кольчугино Владимирской области введён правовой режим КТО. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка, — говорится в сообщении.
Информация о ходе операции не уточняется.
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