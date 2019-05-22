Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского с инаугурацией

Бизнесмен также отметил, что выступление нового президента страны было очень ярким.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что не встречался лично с новым президентом страны Владимиром Зеленским, но поздравил его со вступлением в должность по СМС. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

— Нет, а с какой стати? ... Я поздравил его по телефону. Современные средства связи позволяют не видеться, — ответил Коломойский на вопрос о встрече с Зеленским после возвращения на Украину.

Он добавил, что в случае личной встречи у журналистов было бы много "ненужных вопросов".

— Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил СМС, — заявил Коломойский.

Однако бизнесмен отметил, что смотрел инаугурацию по телевизору. По его словам, выступление нового лидера Украины было очень ярким.

Напомним, ранее Коломойский заявлял, что вернётся на Украину после инаугурации Владимира Зеленского, хотя в итоге прибыл в Незалежную на несколько дней раньше — 16 мая. До этого в последний раз предприниматель был в стране в 2017 году.