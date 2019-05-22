В Германии не считают, что ЕС будет зависеть от РФ из-за "Северного потока — 2"

По мнению главы МИД ФРГ, единственным политическим аспектом вокруг российского газопровода является транзитный статус Украины.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас уверен, что все разговоры о предполагаемой зависимости Европейского союза от России из-за газопровода "Северный поток — 2" не соответствуют действительности. Об этом он заявил во время выступления в Фонде Кёрбера.

— Я не вижу зависимости. Когда я смотрю на вопросы энергообеспечения или вопросы, связанные с источниками энергии в Германии, то я не вижу, чтобы мы попадали бы зависимость, — ответил он на вопрос ведущей о "Северном потоке — 2".

Глава германского МИД подчеркнул, что "такие аргументы не соответствуют действительности", и напомнил, что Германия закупала газ ещё во времена СССР. По его словам, единственный политический аспект в сложившейся ситуации — это транзитное положение Украины, но ФРГ выступает за сохранение за Киевом роли транзитёра.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что строительство газопровода будет завершено до конца 2019 года. Ранее Лайф писал, что "Северный поток — 2" уже начали прокладывать в российских водах.