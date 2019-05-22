Apple выпустила обновлённый MacBook Pro

Последняя версия ноутбуков будет оборудована процессорами Intel восьмого и девятого поколений.

Корпорация Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Pro. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно данным компании, модели последней версии будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений. Как и ранее, MacBook Pro представят в двух размерах — 13 и 15 дюймов, а также в цветах "серебристый" и "серый космос".

Сообщается, что шести- и восьмиядерными процессорами обзаведётся ноутбук большой версии. В 13-дюймовом MacBook Pro будет четырёхъядерный процессор. Обновлённые компьютеры будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar, как и их предшественники.

Ранее Лайф писал, что Apple подешевела на 5% после проигрыша дела из-за необоснованной наценки на приложения и другие цифровые товары. Теперь компании грозят штрафы на сотни миллионов долларов.