В центре Алеппо разорвались два снаряда, есть раненые

Два ракетных снаряда разорвались в городе Алеппо на севере Сирии. Об этом в среду, 22 мая, передаёт SANA. В результате взрыва шесть человек получили ранения, их доставили в больницу.
Согласно предварительным данным, снаряды выпустили по центральной части города. На месте происшествия работают силы безопасности.
Сирийская армия отреагировала на взрыв снарядов ответными действиями, в результате чего есть жертвы среди террористов, уточняет SANA.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела в Сирии пострадали трое военных.
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