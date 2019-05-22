В центре Алеппо разорвались два снаряда, есть раненые

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В центре Алеппо разорвались два снаряда, есть раненые

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Алеппо. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

По предварительной информации, пострадали шесть человек, они были госпитализированы.

Два ракетных снаряда разорвались в городе Алеппо на севере Сирии. Об этом в среду, 22 мая, передаёт SANA. В результате взрыва шесть человек получили ранения, их доставили в больницу.

Согласно предварительным данным, снаряды выпустили по центральной части города. На месте происшествия работают силы безопасности.

Сирийская армия отреагировала на взрыв снарядов ответными действиями, в результате чего есть жертвы среди террористов, уточняет SANA.

Ранее Лайф писал, что в результате обстрела в Сирии пострадали трое военных.

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