Больше половины американцев уверены в скорой войне с Ираном

Более половины взрослого населения США уверено, что в ближайшее время их страна ввяжется в военный конфликт с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные социологических опросов.

Так, 51% респондентов заявили, что Соединённые Штаты решатся на войну в течение следующих нескольких лет (этот результат на 8% больше, чем при аналогичном опросе в июне прошлого года). При этом 60% из этих людей считают, что США не должны нападать первыми, а 12% убеждены в необходимости превентивного удара.

В случае же если Тегеран нападёт первым, то Вашингтон просто обязан ответить — так считают 79% опрошенных. Правда, 40% из них уверены, что хватит "ограниченного ответа авиаударами", а остальные 39% видят смысл только в полномасштабном военном вторжении.

Ранее Лайф рассказывал, что США отправили в Персидский залив авианосец, чтобы "подать сигнал" властям Ирана.