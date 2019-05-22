Пушков объяснил, зачем Зеленский предложил украинцам референдум по России

Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о переговорах с Россией на референдум не только из любви к своим избирателям, но и ради собственной политической безопасности, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

— Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упрёков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют "за" — народ захотел, — написал Пушков в "Твиттере".

Впрочем, по словам сенатора, не стоит забывать и о другой стороне: помимо украинского народа "и Россия должна дать согласие на переговоры".

Ранее Лайф сообщал, что новый президент Украины Владимир Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Киева с Москвой.