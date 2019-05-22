Назван топ–5 вакансий с зарплатой до 500 тысяч рублей

Лидером в рейтинге зарплат стала вакансия батлера — VIP-управляющего домашним хозяйством. Его услуги стоят от 200 до 500 тысяч рублей в месяц согласно рейтингу портала Работа.ру, полученному "Российской газетой".

У кандидатов на позицию батлера должен быть как минимум трёхлетний опыт работы в VIP-семьях в Европе или ОАЭ. Они должны владеть английским и русским языками, иметь стаж вождения более пяти лет. В обязанности батлера входит управление домашним персоналом, организация и контроль семейных мероприятий и путешествий, а также составление бюджета для поддержки домашнего оборудования.

На втором месте оказалась вакансия водителя с собственным грузовым транспортом. Ему готовы платить от 200 до 360 тысяч рублей. Работодатель обещает еженедельные выплаты зарплаты и выделенного менеджера. Осуществлять грузоперевозки будет необходимо по Москве и области.

Третье место досталось няне-воспитательнице для работы в русской семье в США. Оплата — до 300 тысяч в месяц. Работник должен будет осуществлять полный уход за мальчиком и девочкой четырёх лет: собирать в школу, встречать, заниматься и играть, ухаживать за гардеробом. Необходимо иметь педагогическое образование и загранпаспорт, также желателен опыт работы с детьми-аутистами.

Мастеру по ремонту телевизоров готовы платить от 100 до 210 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы от года. Работодатель предоставляет работу в сервисном центре без разъездов и всё необходимое оборудование.

На пятом месте оказалась вакансия менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Требуется опыт работы от трёх лет менеджером по продажам или руководителем в сегменте HoReCa. Идеальный кандидат должен иметь отличные организаторские способности, стратегическое мышление, навыки управления. Наличие множества контактов, личных связей и хорошей репутации в ресторанном бизнесе будет плюсом.

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