Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены

Во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании один из его сторонников, по-видимому, так сильно проникся идеей президента о строительстве стены на границе с Мексикой, что пришёл на мероприятие в тематическом костюме с кирпичным рисунком.

Как сообщает телеканал FOX News, помимо брючного костюма с принтом был даже галстук, а в руках у мужчины красовалась табличка с надписью "#BuildMe" (построй меня).

Этот жест не остался незамеченным со стороны американского лидера, и он пригласил своего оригинального избирателя на сцену, чтобы поблагодарить за выбор и пожать руку.

— Теперь мы знаем, за кого он голосует. Спасибо большое. Он сказал: я из Сан-Диего (калифорнийский город у границы с Мексикой ), и нам нужна эта стена, — сказал Трамп и отметил, что в этом городе строительство идёт полным ходом.

Строительство стены на границе было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа в 2016 году, однако ему долго не удавалось согласовать бюджет на её строительство. Из-за этого в феврале ему даже пришлось вводить режим ЧП в США.