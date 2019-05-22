Тиллерсон на закрытой встрече рассказал конгрессменам о работе с Трампом

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон на закрытой встрече с членами Комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса ответил на вопросы о своей работе в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По информации журналистов, подготовка к встрече велась в близкой к секретной обстановке, даже пресс-служба конгресса не выпускала релиз об этом мероприятии. Более того, Тиллерсона в день прибытия провели в здание по "незаметному маршруту", чтобы его не увидели дежурящие представители СМИ.

Конкретные темы встречи не оглашаются, но известно, что в разговоре, который продолжался более шести часов, принимал участие председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Энгель (от штата Нью-Йорк), а также старший республиканец этого комитета Майкл Маккол (от штата Техас).

Как отмечают авторы статьи, после получения большинства в палате представителей демократы пытаются использовать это положение, чтобы расследовать финансовые сделки Трампа и найти их связь с принятыми в тот период политическими шагами.