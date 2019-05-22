"Роскосмос" планирует испытать десантный модуль для посадки на Марс в 2020 году

В марте 2021 года Россия совместно с Европой собирается осуществить первую посадку на Красную планету.

Строительство российского десантного модуля для посадки на Марс планируется завершить в августе 2019 года, а в апреле 2020 года в рамках ExoMars намечены первые испытания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы "Роскосмоса".

Отмечается, что в марте 2021 года совместно с Европой в рамках ExoMars-2020 планируется совершить первую посадку.

Ранее стало известно, что на 25 июля 2020 года запланирован запуск станции ExoMars-2020, включающей в себя европейский перелётный модуль и российский десантный модуль, в составе которого будет посадочный модуль "Казачок". "Роскосмос" показал отработку посадки на Марс "Казачка", который к 2021 году отправит на Красную планету европейский марсоход Rosalind Franklin.