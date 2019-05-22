В ходе спецоперации во Владимирской области ликвидировали двух боевиков

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

В результате контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области нейтрализованы двое боевиков, планировавших совершить теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

— Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнём были нейтрализованы, — говорится в сообщении.

На месте силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Личности боевиков предварительно установлены, по данным НАК, они были сторонниками одной из террористических организаций и по её заданию готовили теракт.