Эмилия Кларк слушала речи диктаторов перед съёмками финала "Игры престолов"

Актриса призналась, что это помогло ей в одной из ключевых сцен последнего эпизода.

Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", перед съёмками финала шоу изучала речи известных диктаторов. Об этом она рассказала в интервью Variety.

По словам актрисы, записи речей, в том числе Гитлера, очень помогли ей в одной из ключевых сцен финала сериала.

— Сейчас это кажется забавным, но я смотрела видео выступлений множества диктаторов и влиятельных личностей, говорящих на чужих для меня языках, чтобы увидеть, могу ли я понять смысл, не зная языка, — рассказала Кларк.

Актриса готовилась к финальной речи своей героини так, чтобы зрители поверили каждому её слову на выдуманном языке, даже не читая субтитров.

Напомним, 20 мая вышел заключительный эпизод сериала "Игра престолов". Однако финал восьмилетней истории разочаровал фанатов. В частности, многие подписали петицию в адрес HBO с требованием переснять последний сезон.