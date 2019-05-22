Глава Минздрава Украины заявила, что ООН пора выгнать Россию из Совбеза

Уже почти три года исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что ООН следует "перестать терпеть" и выгнать Россию из Совета Безопасности. Об этом она заявила во время своего выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

— ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности. Страны — члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля, — приводит её слова портал "Укринформ".

Также, по мнению Супрун, санкционный список против России должен быть не только сохранён, но и расширен, в противном случае будет "вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания".

В то же время она отметила, что Украина является "надёжным и заслуживающим доверия партнёром для мирового сообщества".

Ульяна Супрун была назначена и.о. министра здравоохранения Незалежной в августе 2016 года. После получения поста Супрун отметилась рядом скандальных высказываний и десятками "полезных" советов. Например, как защитить психику во время выборов, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой.

Её отставки добивались парламентские фракции Оппозиционного блока и Радикальной партии, они посчитали Супрун неэффективным главой министерства.