Россияне рассказали, кто для них идеальный сосед

Эксперты отметили, что большинство конфликтов у жильцов происходит на бытовой почве, а ксенофобских настроений в России сегодня нет.

В качестве соседа россияне предпочитали бы иметь пожилого одинокого человека, мать-одиночку или семью с инвалидом, рассказывают "Известия" со ссылкой на "Левада-центр".

Социологи рассчитали так называемый индекс терпимости: если он ближе к 200, то к такой категории соседей относятся скорее положительно, если ниже 100 — негативно.

Так, после пожилого одинокого человека (195 пунктов), матери-одиночки с ребёнком (194) и семьи с инвалидом (193) находятся очень бедные и очень богатые семьи (181 и 168 пунктов), чуть ниже как соседей оценивают представителей других национальностей.

Наиболее нежелательными соседями россияне назвали членов религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальные пары (69) и неблагополучные семьи (77 пунктов).

Кроме того, исследование показало, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет более толерантны, чем старшее поколение.

— Отношение людей к соседям зависит от информации о них или её недостатка. К примеру, тот факт, что молодые люди в возрасте 18–24 лет стали спокойнее относиться к соседству с иноэтничными и инорасовыми группами, объясняется резким снижением критических материалов о них в СМИ и соцсетях, — считает политолог Антон Хащенко.

Ранее "Левада-центр" провёл опрос среди россиян и выяснил, что 65% семей не имеют сбережений на чёрный день.