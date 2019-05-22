Французский мэр необычным способом объявил войну низкой рождаемости

Мэр деревни Монтро департамента Луаре в центральной части Франции решил побороть низкую рождаемость и объявил о раздаче бесплатной виагры парам в возрасте от 18 до 40 лет, издав для этого соответствующий указ. Об этом сообщает портал Local.

Как рассказал сам Жан Дебози, в его деревне проживает около 650 человек, из-за чего местная школа находится на грани закрытия, ведь в населённом пункте почти не осталось детей. Похожая ситуация и в соседней деревне.

Помимо непосредственно препарата "социальная программа" мэра также включает в себя и стимулирующие выплаты для тех, кто всё-таки решится родить ребёнка, но их размер не уточняется.

Не уточняется также и то, каким образом Дебози собирается реализовывать намеченное, ведь виагра продаётся во Франции исключительно по рецепту. Впрочем, как признался сам мэр, с момента подписания указа 16 мая к нему не обратился ещё ни один мужчина или женщина.

Да и непосредственно таблеток у мэра, как он сам говорит, тоже нет, а идея издать подобный указ пришла из желания привлечь внимание к проблеме и что-то изменить. Дебози добавляет, что если будет хоть один обратившийся, то он готов решить вопросы с закупками и законностью.

Журналисты отмечают, что подобные "кричащие" о проблемах указы периодически появляются во Франции, так, например, мэр городка Сент-Женевьев-де-Буа из-за нехватки врачей издал указ, запрещающий местным жителям болеть.