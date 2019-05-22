Шесть человек погибли во время столкновений с полицией в Джакарте

Шесть человек погибли, ещё около 200 были ранены в ходе столкновений демонстрантов с силами правопорядка в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает портал Detik.

— По состоянию на девять утра известно о шестерых погибших. Более 200 человек с различными травмами были доставлены в больницы, — сказал губернатор Джакарты Анис Басведан.

Police beat People who were Demonstrating at Election Building in Jakarta ... pic.twitter.com/mNQKXjM11G — Medina nur adha ✌️❤️ 🇮🇩 (@Medina_adha) 22 мая 2019 г.

Демонстрация начиналась как протест против результатов президентских выборов, в которых победил действующий глава государства Джоко Видодо. Вечером в столице собрались сторонники кандидата Прабово Субианто. Ближе к ночи мирное шествие перетекло в столкновения с полицией.

Frightening stuff. Rioters film themselves torching cars, pelting and slingshotting objects. One ends up lying injured on the street #jakarta pic.twitter.com/8IQ4ubvYGg — Renae Henry (@renaehenry9) 22 мая 2019 г.

Протестующие забрасывали стражей порядка камнями и другими подручными средствами, на что получили ответ в виде слезоточивого газа и водомётов. Отмечается, что по приказу правительства полицейским не выдавалось огнестрельное оружие.

Протестующие сожгли несколько автомобилей, а также устроили пожар в одном из общежитий, где проживают полицейские. Также они забросали камнями станцию метрополитена. Центральный район города почти полностью перекрыт.

Tanah Abang, Jakarta, outside of Brimob elite police HQ right now pic.twitter.com/QcymYlegqI — David Lipson (@davidlipson) 22 мая 2019 г.

Ранее российское посольство в Индонезии настоятельно порекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в Джакарте до конца мая из-за дестабилизации общественно-политической обстановки.