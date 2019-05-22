Шесть человек погибли во время столкновений с полицией в Джакарте

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Шесть человек погибли во время столкновений с полицией в Джакарте

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Шесть человек погибли, ещё около 200 были ранены в ходе столкновений демонстрантов с силами правопорядка в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщает портал Detik.

По состоянию на девять утра известно о шестерых погибших. Более 200 человек с различными травмами были доставлены в больницы, — сказал губернатор Джакарты Анис Басведан.

Демонстрация начиналась как протест против результатов президентских выборов, в которых победил действующий глава государства Джоко Видодо. Вечером в столице собрались сторонники кандидата Прабово Субианто. Ближе к ночи мирное шествие перетекло в столкновения с полицией.

Протестующие забрасывали стражей порядка камнями и другими подручными средствами, на что получили ответ в виде слезоточивого газа и водомётов. Отмечается, что по приказу правительства полицейским не выдавалось огнестрельное оружие.

Протестующие сожгли несколько автомобилей, а также устроили пожар в одном из общежитий, где проживают полицейские. Также они забросали камнями станцию метрополитена. Центральный район города почти полностью перекрыт.

Ранее российское посольство в Индонезии настоятельно порекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в Джакарте до конца мая из-за дестабилизации общественно-политической обстановки.

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