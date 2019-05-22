Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места спецоперации в городе Кольчугино Владимирской области, где были ликвидированы два боевика.

На кадрах показан момент штурма дома, где находились бандиты, а также обнаруженное на месте оружие и самодельное взрывное устройство.

Напомним, о проведении КТО стало известно в ночь на 22 мая. Бандиты укрывались в одном из частных домов, на предложение сложить оружие и сдаться они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе столкновения двух преступников ликвидировали. По данным НАК, они планировали теракт в общественном месте.