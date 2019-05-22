Синоптики рассказали, какое лето ждёт россиян

По предварительным расчётам российского Гидрометцентра, на большей части страны в нынешнем году начало лета будет тёплым, а средние температуры превысят норму. Об этом заявил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

— Весь прошлый год можно назвать тёплым. И нынешняя зима оказалась не суровой. А март 2019 года вообще вошёл в число самых тёплых первых весенних месяцев на территории России за всё время метеонаблюдений. Не подкачал и апрель — был теплее нормы на 2,5 градуса, — приводит его слова "Российская газета".

Он также отметил, что нельзя говорить о том, что климатические условия, например в Москве и на черноморских курортах, выровнялись. Хотя по температурным показателям 2018-го так и не скажешь, но даже это не определяющий фактор.

Так, самый тёплый конец мая был в 2007 году: выше +31° с 27-го по 31-е число, что сравнимо с июльскими температурами юга России. А до этого очень тёплые майские деньки были в далёких 1891 и в 1987 годах. В 1987-м столбики термометров показывали до +30,5°.

А в 1901-м, 1902-м, 1913-м и 1918-м, наоборот, май встречал россиян холодом, в этот месяц были заморозки. В 1985-м тоже был холодный май: 29-го числа столбики термометров опустились до –1,3°. В 2017 и 2018 годах лето также начиналось с заморозков.