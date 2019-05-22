На космодром Восточный доставили гидрометеорологический спутник "Метеор-М"

Для запуска аппарата на орбиту ранее в Амурскую область прибыл разгонный блок "Фрегат".

Гидрометеорологический космический спутник "Метеор-М" №2-2 прибыл на космодром Восточный в Амурской области, откуда будет запущен на орбиту Земли в ходе пятого запуска с данного космодрома. Об этом журналистам рассказали представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

— 20 мая в аэропорт Игнатьево Амурской области прибыли космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и оборудование для его сборки и испытаний. 21 мая космический груз транспортирован из аэропорта на космодром Восточный, — говорится в сообщении пресс-службы центра.

Отметим, запуск аппарата в космос будет осуществляться ракетой-носителем "Союз-2.1б". Ранее для запуска на космодром был доставлен разгонный блок "Фрегат". Старт запланирован на 5 июля.