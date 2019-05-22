В администрации Зеленского заявили, что Украина выбрала "кнут" в отношениях с РФ

Руководитель администрации нового президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Киев использует все средства, чтобы донести свою позицию до Кремля, но всё чаще вынужден прибегать к методу кнута.
— Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. С одной стороны, мы, конечно, посылаем все сигналы и власти России, что мы готовы разговаривать и готовы к компромиссам, — заявил Богдан в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время, по его словам, для достижения своих целей Киев приемлет все доступные способы, не исключая, что Украине придётся идти путём кнута и просить другие страны "давить" на Россию, чтобы та делала шаги навстречу Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что новый президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить санкции против России.
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