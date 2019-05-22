Западные СМИ назвали закупки золота Россией "плохим знаком" для мира

По мнению журналистов, российская экономическая политика способна значительно укрепить положение страны на мировой арене.

Стремительное увеличение золотовалютных резервов России говорит о том, что Москва пытается защититься от возможного кризиса мировой экономики. Кроме того, российские власти одновременно уменьшают вложения в ценные бумаги США и стремится к снижению зависимости от доллара. Всё это является "плохим знаком" для всего мира, пишет британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Согласно данным издания, только за первый квартал текущего года Россия увеличила золотые резервы на 145,5 тонны. Это на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Россия пока остаётся на пятом месте в мире по объёму запасов золота, отмечают журналисты. Однако, если темпы увеличения золотовалютных запасов сохранятся, Россия не только станет одним из лидеров по запасам золота, но и в течение 20 лет догонит США — крупнейшего держателя золота в мире.

Как сообщал Лайф, ранее издание Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирного совета по золоту (WGC), назвало Россию крупнейшим покупателем золота в 2019 году. А золотовалютные резервы России достигли максимального за пять лет значения.