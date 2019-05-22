Кот-"паломник" Мурчик прошёл 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь

Около месяца хвостатый считался пропавшим без вести, но на самом деле всё это время кот добирался из одной области страны в другую.

Кот по кличке Мурчик из Львовской области прошёл более 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь, за что его стали называть Паломник.

Как передаёт ТСН, Мурчик жил под одной крышей со священнослужителями 8 лет, за ним ухаживал батюшка. Когда мужчину перевели в другой монастырь в Луцке, он решил забрать животное с собой. Спустя какое-то время кот исчез.

Примерно месяц хвостатый считался пропавшим без вести, однако позже выяснилось, что всё это время кот самостоятельно добирался из Волынской области "домой" в село Лавров подо Львовом.

И каково же было удивление смотрителя монастыря, когда он увидел уставшего, потрёпанного, голодного и очень испуганного кота. По его словам, поначалу никто не верил, что перед ними действительно тот самый Мурчик.

Правильное деревенское питание помогло коту быстро восстановиться, сейчас с ним всё в порядке, а за свой поступок он получил прозвище Паломник.