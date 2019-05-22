В российских аэропортах могут упростить досмотр инвалидов

Соответствующие поправки в законодательство разрабатывают специалисты Минтранса.

Министерство транспорта РФ совместно с российскими воздушными гаванями разрабатывает по инициативе Международной ассоциации аэропортов (МАА) законопроект, призванный упростить процедуру предполётного досмотра инвалидов. Как сообщает издание "Известия" со ссылкой на проект документа, проверку таких пассажиров планируется проводить вне терминалов — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры.

— Пассажиров с ограничениями жизнедеятельности (в том числе людей на костылях, в инвалидных креслах, на носилках) предлагается досматривать вручную с использованием переносных технических и специальных средств –– ручного металлоискателя и газоаналитической аппаратуры. Исключение составят люди, имеющие импланты, стимулирующие сердечную деятельность. Их досмотр должен проводиться без применения спецустройств, — сообщает газета.

Отмечается, что введение изменений потребует переквалификации сотрудников аэропортов и авиакомпаний для работы с инвалидами. Кроме того, аэропортам придётся приобретать дополнительное оборудование, но, по данным экспертов, все эти траты будут оправданны, поскольку значительно упростят процедуру не только для самого пассажира с инвалидностью, но и для сотрудников безопасности аэропорта, которым больше не придётся задерживать общий поток проверок.

По данным издания, трансферных пассажиров, которые не могут передвигаться самостоятельно, допускается осматривать в "средствах транспортировки" к самолёту, включая машины скорой помощи.

В качестве ещё одного обоснования необходимости внесения подобных изменений специалисты приводят статистику на примере московского аэропорта Шереметьево. С 2015 по 2018 год число инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся аэропортом, выросло на 130%. Только за прошлый год в Шереметьево было зарегистрировано более 182 тысяч таких пассажиров.

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