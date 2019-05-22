В Кольчугине, где ликвидировали двух боевиков, отменили режим КТО

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В Кольчугине, где ликвидировали двух боевиков, отменили режим КТО

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В Кольчугине Владимирской области отменили режим контртеррористической операции после того, как силовики ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Принято решение об окончании с 8 часов 40 минут контртеррористической операции на территории муниципального образования "город Кольчугино" Владимирской области и отмене введённого правового режима КТО, — информирует пресс-служба.

Поздно ночью в городе был введён режим КТО. В одном из частных домов обнаружили боевиков, планировавших теракт в регионе. Под утро членов бандгруппы ликвидировали.

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