В Кольчугине, где ликвидировали двух боевиков, отменили режим КТО

В Кольчугине Владимирской области отменили режим контртеррористической операции после того, как силовики ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

— Принято решение об окончании с 8 часов 40 минут контртеррористической операции на территории муниципального образования "город Кольчугино" Владимирской области и отмене введённого правового режима КТО, — информирует пресс-служба.

Поздно ночью в городе был введён режим КТО. В одном из частных домов обнаружили боевиков, планировавших теракт в регионе. Под утро членов бандгруппы ликвидировали.