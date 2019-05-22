Бывший военный устроил бойню в церкви в Бразилии, убив перед этим невесту

Во время стрельбы Рудсон Арагон Гимараеш жаловался на голоса в голове, говорят очевидцы.

Вооружённый мужчина убил невесту, а после ворвался в церковь, где застрелил ещё трёх человек. ЧП произошло в муниципалитете Паракату в Бразилии, передаёт издание Correio Braziliense.

Его удалось остановить только прибывшим на место силовикам. Они ранили преступника и под конвоем доставили в больницу.

Личность стрелка установлена. Бойню устроил 39-летний военный Рудсон Арагон Гимараеш. По данным СМИ, жертв могло быть больше: всего в церкви находилось 20 человек, а у преступника было ещё как минимум шесть патронов. Свидетели меж тем отмечают, что стрелок жаловался на голоса в голове.