Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады

Лидер Радикальной партии обвинил нового украинского президента в попытке "захватить власть в стране".

Украинский депутат Олег Ляшко выступил с резкой критикой в адрес нового президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в авантюризме и нарушении конституции страны. Причиной такого серьёзного обвинения стал указ украинского лидера о роспуске Верховной рады. По мнению Ляшко, таким образом Зеленский стремится "захватить власть в стране".

— Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный. Зеленский делает, как (экс-президент Украины Виктор) Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию, — написал Ляшко на своей странице в "Фейсбуке".

Также Ляшко объявил о сборе подписей под обращением в Конституционный суд, чтобы признать указ президента о роспуске Верховной рады незаконным.

— Мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского, — отметил Ляшко.

Как сообщал Лайф, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины, а 21 мая уже подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля. Причиной роспуска Рады украинский лидер назвал низкий уровень доверия граждан к парламенту — всего 4%.