Смерч разрушил более ста зданий в Польше

Мощный смерч в Польше разрушил более 100 зданий. Из них 42 жилых дома. У некоторых кровля сорвана вместе со стропилами. Часть конструкций отнесло на 300−400 метров. Как сообщает радиостанция RMF FM, один человек пострадал.
В Сети опубликованы снимки разрушений.
Trąba powietrzna, która przeszła przez gminę Wojciechów w woj. Lubelskim wyrządziła sporo strat. Połamane drzewa, słupy energetyczne, pozrywane dachy.— Severe Weather Polska 🇵🇱🌪 (@SWPolska) 21 мая 2019 г.
📸Marcin Sobczak/Dziennik Wschodni.@MeteoprognozaPL #ExtremeWeather #Polska #Lubelskie #GminaWojciechów #Pogoda pic.twitter.com/0lcgNVcfVE
Помощь в восстановительных работах местным жителям окажут военные.
Также сообщается, что возле города Люблина оборваны электропровода — электричество отключено. Также не работает водопровод.
Напомним, недавно в Румынии торнадо разрушил 10 домов и перевернул автобус. Как сообщал Лайф, пострадало 10 пассажиров.
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