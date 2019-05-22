Смерч разрушил более ста зданий в Польше

Читайте также

Смерч разрушил более ста зданий в Польше

18

Фото © Twitter/SWPolska

Также оборваны электропровода и не работает водопровод. Помогать местным с восстановительными работами будут военные.

Мощный смерч в Польше разрушил более 100 зданий. Из них 42 жилых дома. У некоторых кровля сорвана вместе со стропилами. Часть конструкций отнесло на 300−400 метров. Как сообщает радиостанция RMF FM, один человек пострадал.

В Сети опубликованы снимки разрушений.

Помощь в восстановительных работах местным жителям окажут военные.

Также сообщается, что возле города Люблина оборваны электропровода — электричество отключено. Также не работает водопровод.

Напомним, недавно в Румынии торнадо разрушил 10 домов и перевернул автобус. Как сообщал Лайф, пострадало 10 пассажиров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×