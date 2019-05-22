Захарова назвала Супрун националисткой за призывы выгнать Россию из Совбеза ООН

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Захарова назвала Супрун националисткой за призывы выгнать Россию из Совбеза ООН

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Фото © РИА Новости / Стрингер, © Wikipedia

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила призывы и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совбеза ОНН.

Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу, — пишет Захарова в Facebook.

Как уже сообщал Лайф, Супрун заявила, что ООН следует "перестать терпеть" и выгнать Россию из Совета Безопасности. Более того, она призывает расширить список санкций против Москвы.

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