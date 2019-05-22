Миссия МВФ сокращает график работы на Украине

По предварительным данным, причиной отказа от пересмотра программы сотрудничества с Незалежной стал роспуск украинского парламента.

Прибывшая накануне на Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) сокращает график работы и в ближайшие дни вернётся в США. Об этом сообщает издание "Украинские новины" со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что за оставшееся время работы представителей МВФ в Киеве программа сотрудничества с Украиной пересматриваться не будет.

— Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента, — цитирует слова источника портал.

Таким образом, надежда прежних властей Украины получить от МВФ очередной транш кредита в размере 1,3 миллиарда долларов не оправдалась.

Как сообщал Лайф, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом принесло стране лишь одни убытки.