Миссия МВФ сокращает график работы на Украине

Прибывшая накануне на Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) сокращает график работы и в ближайшие дни вернётся в США. Об этом сообщает издание "Украинские новины" со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что за оставшееся время работы представителей МВФ в Киеве программа сотрудничества с Украиной пересматриваться не будет.
— Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина — роспуск парламента, — цитирует слова источника портал.
Таким образом, надежда прежних властей Украины получить от МВФ очередной транш кредита в размере 1,3 миллиарда долларов не оправдалась.
Как сообщал Лайф, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом принесло стране лишь одни убытки.
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