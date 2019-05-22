Путин высоко оценил роль персонализированной медицины в здравоохранении

Глава государства отметил, что сегодня медицина переживает революционные перемены.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам национального эндокринологического конгресса "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение". Глава государства отметил уникальные возможности, которые сегодня даёт такая медицина.

— Уникальные возможности для диагностики и лечения открывает персонализированная медицина, базирующаяся на анализе больших массивов данных, цифровизации, индивидуальном подходе к каждому пациенту, — отмечается в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что сегодня медицина переживает революционные перемены. Они связаны с внедрением инновационных технологий и прорывных достижений в научных исследованиях.

Национальный конгресс эндокринологов проходит с 22 по 25 мая в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что Путин провёл телефонный разговор с Меркель и Макроном.