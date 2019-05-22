В преддверии школьных выпускных в Москве проведут проверку теплоходов

Технической частью не ограничатся — экипажам тоже предстоит доказать свою квалификацию.

Все суда, которые эксплуатируются на Москве-реке, с началом сезона навигации прошли обязательную проверку специалистами ФГБУ "Канал имени Москвы". Однако в преддверии последних звонков и школьных выпускных все теплоходы проверят ещё раз, поскольку водные прогулки являются одним из традиционных видов празднования выпускников.

Будет проверяться не только техническое состояние теплоходов, но и квалификационная, а также профессиональная подготовка экипажей, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

— Дополнительно при обращении в "Канал имени Москвы" со стороны школы или представителей правоохранительных органов специалисты учреждения проводят внеплановую проверку. При отсутствии замечаний судоводителям выдаётся акт проверки. В противном случае они получают предписание по устранению выявленных несоответствий, — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, в текущем году проведение последних звонков для выпускников столичных школ запланировано на 25 мая.

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