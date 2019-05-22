У безработного москвича угнали Lexus за 5 миллионов

Заявление от гражданина 1984 года рождения поступило по телефону "02" утром 21 мая.

В Донском районе Южного административного округа Москвы у безработного мужчины был угнан автомобиль Lexus LX 570 стоимостью пять миллионов рублей. Об этом рассказали агентству городских новостей "Москва" в столичном ГУ МВД России.

— Оперативники установили, что неизвестный на Загородном шоссе, д. 4 похитил автомобиль Lexus LX 570 стоимостью 5 миллионов рублей, — рассказали правоохранители.

Возбуждено дело о краже в особо крупном размере.

Несколько месяцев назад Лайф сообщал, что такой же Lexus за 7 миллионов рублей угнали у безработного 1988 года рождения.