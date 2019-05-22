"Роскачество" нашло "нечестные" продукты с заменителями молочного жира

Нарушителей оказалось немного: в названиях содержались "молочные" термины и отсутствовали сведения о содержании растительных ингредиентов.

"Роскачество" провело проверку в магазинах и выяснило, что большинство производителей продуктов с заменителями молочного жира привели маркировку в соответствие с новыми требованиями. Об этом сообщается на сайте организации.

То есть в наименовании товара с содержанием растительных жиров были включены слова "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", а также информация о технологии производства.

Эксперты проверили 45 московских магазинов 16 торговых сетей и изучили 535 упаковок молочных продуктов: сметаны, йогурта, масла, молока, кефира, творога, сыра и творожных сырков.

Нарушения в маркировке были обнаружены только в пяти товарах. Среди "нечестных" плавленый сыр сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50% от ОАО "Рязанский завод плавленых сыров" под торговой маркой "Переяславль", сырок глазированный с ванилином с заменителем молочного жира с массовой долей жира 23% от АО "Дмитровский молочный завод".

Также у экспертов появились вопросы к продукту торговой марки "Крестьянские узоры".

Некоторые производители вообще ушли в сегмент продукции жировой или просто смешанной, требования к которой не очень категоричные. На полках магазинов появилось больше продуктов, в названиях которых используются слова "десерт", "паста", "заменитель".

Ранее в "Роскачестве" давали советы по выбору солнцезащитного крема, подгузников, утюгов.