В Совфеде приняли пакет законов о цифровых избирательных участках

Читайте также

В Совфеде приняли пакет законов о цифровых избирательных участках

121

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Совфед принял пакет законов о цифровых избирательных участках. Этот проект позволит россиянам принять участие в выборах, даже если они в день голосования находятся вдали от своего избирательного округа.

Отмечается, что этот закон — эксперимент. Он будет проводиться 8 сентября 2019 года на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам.

Авторы документа поясняют, что заявление на цифровом избирательном участке может быть подано не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования. Сделать это можно через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее пакет законопроектов приняла Госдума.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×