В Совфеде приняли пакет законов о цифровых избирательных участках

Совфед принял пакет законов о цифровых избирательных участках. Этот проект позволит россиянам принять участие в выборах, даже если они в день голосования находятся вдали от своего избирательного округа.

Отмечается, что этот закон — эксперимент. Он будет проводиться 8 сентября 2019 года на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам.

Авторы документа поясняют, что заявление на цифровом избирательном участке может быть подано не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования. Сделать это можно через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее пакет законопроектов приняла Госдума.