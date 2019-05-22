В секретной лаборатории "Сколково" произошла утечка брома

В "Сколково" в секретной лаборатории произошла утечка брома. Как стало известно Лайфу, это случилось, когда отработанное вещество переливали для дальнейшей утилизации.
Внутри находился один человек — Фёдор Бахов. Как рассказали Лайфу в "Сколково", он был в спецкостюме. Пары ядовитого брома ударили ему в нос, он пошатнулся и пролил несколько граммов вещества из ампулы. Глаза и слизистая оболочка покраснели.
Помещение изолировали, была запущена вентиляция. Коллеги сотрудника быстро его умыли, вывели на улицу и вызвали скорую. Медики его осмотрели, госпитализация не потребовалась. В компании решили на сегодня отправить Бахова домой.
Сотрудников МЧС внутрь не впустили, поскольку объект секретный. Заверили, что могут справиться своими силами.
Бром, как и его пары, очень токсичен. Из-за этого он в том числе использовался в создании химического оружия.
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