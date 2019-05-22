Глава S7 заявил, что авиаперевозчики больше не могут сдерживать цены на билеты

По мнению топ-менеджера, нужно усилить меры государственной поддержки и сделать их "более адресными".

Генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков заявил, что авиаперевозчики уже не могут сохранять цены на нынешнем уровне.

— К сожалению, возможности авиаперевозчиков России на сегодня уже исчерпаны, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Объедков отметил, что компания бурно развивалась с 2009 по 2019 год. Количество пассажиров выросло почти в три раза, удавалось сохранять "вполне доступный тариф на перевозки".

— Но 2018 год — рекорд — 116 миллионов пассажиров, и антирекорд — 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли, — отметил топ-менеджер.

По его мнению, чтобы удержать уровень лояльных цен, нужно усилить меры господдержки и сделать их "более адресными".

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