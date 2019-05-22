В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США к Турции по сделке С-400

Турецкие военные специалисты уже направлены в РФ для обучения работе с ракетным комплексом.

Москва чрезвычайно негативно относится к попыткам Вашингтона повлиять на ход российско-турецкой сделки по продаже российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении российских властей к ультиматумам, звучащим из Вашингтона.

— В целом относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы, — заявил Дмитрий Песков.

Отметим, ранее американский телеканал CNBC сообщил со ссылкой на собственные источники в Белом доме, что США дали Турции двухнедельный срок, чтобы окончательно отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. В противном случае Вашингтон пригрозил Анкаре исключением из программы по покупке американских истребителей F-35 Lockheed Martin.

Как сообщал Лайф, несмотря на многочисленную критику союзников по НАТО, прежде всего США, власти Турции до сих пор занимали уверенную позицию в отношении покупки российских С-400 и неоднократно заявляли, что не боятся санкций со стороны США.

В ответ Вашингтон заявлял о намерении окончательно исключить Анкару из договора по американским F-35, поскольку одновременное использование вооружения России и США якобы технически невозможно. При этом, как сообщили в администрации президента Турции, сделка по покупке С-400 завершена. А позднее представитель Минобороны Турции заявил, что турецкие военные уже отправились в Россию для прохождения обучения по работе с С-400.