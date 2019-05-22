В Кремле надеются, что на Украине обеспечат права русскоязычного населения

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В Кремле надеются, что на Украине обеспечат права русскоязычного населения

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Фото © AP Photo / Vadim Ghirda

Кремль хотел бы, чтобы на Украине обеспечили права русскоязычного населения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы, безусловно, хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы всё-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены, — отметил представитель Кремля.

Однако пока этого не происходит, констатировал Песков. Он добавил, что Москва активно затрагивает этот вопрос во время контактов с лидерами Европы.

В Кремле рассчитывают, что Европа использует влияние на Киев, чтобы способствовать обеспечению прав русскоязычных.

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