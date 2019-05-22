В России наркобарон впервые получил пожизненный срок

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В России наркобарон впервые получил пожизненный срок

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Фото: © Pixabay

Гражданин Таджикистана Шерали Табаров был организатором масштабной сети по продаже зелья.

Верховный суд России оставил без изменения решение Московского областного суда, который приговорил наркоторговца Шерали Табарова к пожизненному заключению.

Как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это первый такой случай в практике правоохранительных органов России.

Преступное сообщество Табарова распространяло сотни килограммов героина. Он организовал канал поставок героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через страны Средней Азии в Россию.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось ещё четырнадцать человек.

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