В России наркобарон впервые получил пожизненный срок

Верховный суд России оставил без изменения решение Московского областного суда, который приговорил наркоторговца Шерали Табарова к пожизненному заключению.
Как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это первый такой случай в практике правоохранительных органов России.
Преступное сообщество Табарова распространяло сотни килограммов героина. Он организовал канал поставок героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через страны Средней Азии в Россию.
месте с ним на скамье подсудимых оказалось ещё четырнадцать человек.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени