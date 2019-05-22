В России наркобарон впервые получил пожизненный срок

Гражданин Таджикистана Шерали Табаров был организатором масштабной сети по продаже зелья.

Верховный суд России оставил без изменения решение Московского областного суда, который приговорил наркоторговца Шерали Табарова к пожизненному заключению.

Как подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это первый такой случай в практике правоохранительных органов России.

Преступное сообщество Табарова распространяло сотни килограммов героина. Он организовал канал поставок героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через страны Средней Азии в Россию.