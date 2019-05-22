У Кремля нет данных о нехватке лекарств в регионах

Официальный представитель Кремля отметил, что система обеспечения дорогостоящими медикаментами налажена и работает достаточно стабильно.

В России налажена стабильная система лекарственного обеспечения, а представители Министерства здравоохранения не сигнализировали о каких-либо проблемах с поставками лекарств, в частности инсулина, в регионы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мне ничего не известно о перебоях с инсулином, мы обязательно справимся в Минздраве, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о появившейся в некоторых СМИ информации о перебоях с поставками инсулина в Саратов.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле нет данных и о чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами.

— Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами. Наоборот, сейчас налажена достаточно стабильно и эффективно работающая система, — заметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень.