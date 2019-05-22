Туристический автобус перевернулся в Италии, среди раненых могут быть россияне

Туристический автобус перевернулся в итальянском городе Сиена. Есть раненые, причём среди пострадавших могут быть граждане России. Об этом сообщает ANSA.

Si ribalta bus di turisti russi a Siena: un morto, feriti https://t.co/WXtIhgrdKM pic.twitter.com/41rjOqRe8E — Corriere della Sera (@Corriere) 22 мая 2019 г.

По данным портала La Repubblica, один человек погиб.

Информация о ЧП выясняется. Пока на месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.