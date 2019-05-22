Туристический автобус перевернулся в Италии, среди раненых могут быть россияне

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Туристический автобус перевернулся в Италии, среди раненых могут быть россияне

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Туристический автобус перевернулся в итальянском городе Сиена. Есть раненые, причём среди пострадавших могут быть граждане России. Об этом сообщает ANSA.

По данным портала La Repubblica, один человек погиб.

Информация о ЧП выясняется. Пока на месте работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.

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