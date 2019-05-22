Зеленский отменил указ о назначении зама Климкина в Администрацию Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ от 21 мая о назначении Елены Зеркаль замглавы президентской администрации. Журналисты обратили внимание, что документ о переводе заместительницы министра иностранных дел Украины на новую должность исчез с сайта главы государства. А спустя несколько часов там появился текст нового указа — об отмене.
По данным украинских СМИ, Зеркаль сама отказалась от должности в администрации Зеленского. Точной причины отказа источники не называют, однако, по слухам, чиновница дала согласие на должность уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а вот работать в АП она якобы не хотела.
Комментарии самой Елены Зеркаль ситуацию никак не прояснили. Она подтвердила в "Фейсбуке", что не приняла предложение Зеленского, но вот назвать причины пока отказалась.
— Вечером дам чёткое объяснение. Сейчас могу сказать — вопрос не в должности, — написала она в соцсетях.
Елена Зеркаль являлась членом команды министра иностранных дела Павла Климкина, который 17 мая объявил о своей отставке. Дипломат намерен баллотироваться в Верховную раду.
Новым начальником Зеркаль должен был стать юрист Андрей Богдан. Именно его Зеленский на днях назначил главой своей администрации.
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