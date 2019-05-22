Парубий решил обжаловать роспуск Рады в Конституционном суде

Он назвал плохим знаком то, что Зеленский начинает свою деятельность на должности президента якобы с грубого нарушения Конституции Украины.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента противоречит конституции страны, и заверил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.

— По моему мнению, указ президента — это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис, — сказал Парубий.

Также он назвал плохим знаком то, что Зеленский начинает свою деятельность на должности президента с якобы грубого нарушения Конституции Украины.

— Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции, — отмечает спикер Рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска парламента Украины Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.