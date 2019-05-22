Десять россиян пострадали при опрокидывании автобуса в Италии

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Десять россиян пострадали при опрокидывании автобуса в Италии

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Автобус с российскими туристами вылетел в кювет и перевернулся в районе итальянского города Сиена. В результате ДТП один человек погиб, 10 туристов получили различные ранения. Об этом сообщает Посольство России в Италии.

В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находилось 60 человек, предположительно, граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали, — указали в диппредставительстве.

На месте работают спасательные службы. Причина аварии устанавливается.

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