Десять россиян пострадали при опрокидывании автобуса в Италии

#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

Автобус с российскими туристами вылетел в кювет и перевернулся в районе итальянского города Сиена. В результате ДТП один человек погиб, 10 туристов получили различные ранения. Об этом сообщает Посольство России в Италии.

— В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находилось 60 человек, предположительно, граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали, — указали в диппредставительстве.

На месте работают спасательные службы. Причина аварии устанавливается.