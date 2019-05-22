Стала известна стоимость нового российского электромобиля

Небольшая машина в базовой комплектации будет обладать запасом в 200 километров хода.

Российский электромобиль Zetta должен появиться к концу этого года, и его цена будет начинаться от 450 тысяч рублей. Подробности о проекте рассказал РИА "Новости" гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

По его словам, трёхдверный автомобиль с электроприводом на 99% состоит из российских деталей, однако батареи импортируют из Китая. Производственная площадка компании расположена в Тольятти. Стартап поддержал Минпромторг, на серийный проект деньги выделил Фонд развития моногородов.

— В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю- октябрю — её пройти, а с декабря уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль уже прошёл, — рассказал агентству гендиректор Zetta.

Через пару лет машину хотят продавать в другие страны. Продаж в России ожидают до 15 тысяч автомобилей в год.

Самым популярным электромобилем в 2018 году стал Tesla Model 3. Хотя производством такого транспорта собирается заниматься и Bugatti.